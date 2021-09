AIBD: La Sones impliquée dans une coupure d’électricité Une coupure d’électricité a été signalée à l’aéroport Aibd et ses environs. Suite à ce désagrément, la structure aéroportuaire rassure les usagers et les passagers. Le pole de communication rappelle que toutes les mesures sont en train d’être prises pour régler le problème.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|

« Il a été noté, ces dernières heures, des dysfonctionnements inhabituels dans la fourniture continue du courant électrique au niveau de l’Aéroport International Blaise DIAGNE et ses environs, des suites d’un incident de travail sur l’un des sites d’intervention de la SONES », a précisé le communiqué du Pole marketing et communication.



Ainsi, Aibd SA et le gestionnaire d’aéroport LAS SA tiennent à rassurer les usagers et les passagers que toutes les dispositions sont en train d’être prises par les équipes de la SENELEC et de LAS, pour un rapide retour à une situation normale.



Ces deux entités, présentent leurs regrets pour les désagréments notés au niveau du système de climatisation de l’aérogare.



