AIBD / Pour complicité de trafic de migrants: 8 policiers inculpés après convocation et laissés en liberté provisoire

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Décembre 2020 à 10:38 | | 0 commentaire(s)|

La Brigade de Recherches de Faidherbe a démantelé un vaste réseau de trafic de migrants, entretenu par des Sénégalais et des Sierra-Léonais qui étaient domiciliés entre Diamniadio et la route de Boune. A l'issue de ce vaste coup de filet, huit (8) policiers en service à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) ont été arrêtés, renseigne "Libération" dans son édition de ce lundi.



Selon la même source, les mis en cause ont été inculpés vendredi dernier, pour " complicité de trafic de migrants, fraude documentaire et corruption ".



D'ailleurs, une descente sur les lieux a permis aux enquêteurs de retrouver plus d'une cinquantaine d'hommes et 87 femmes venus de la Sierra-Leone et de la Guinée. Ces derniers avaient été convoyées vers les pays du Golfe depuis l'AIBD.



Interrogées, ces femmes qui devaient être employées comme prostituées ou domestiques, ont toutes déclaré avoir payé plus de 7. 000. 000 de Leone (devise de la Sierra Leone) à des agences.

