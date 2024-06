AIBD : Saisie inédite de 20 kg de cocaïne par la Brigade spéciale des Douanes

20 kilogrammes de cocaïne, d'une valeur de 1,6 milliard FCfa, ont été saisis samedi à l’Aéroport international Blaise Diagne, par la Brigade spéciale des Douanes de l’AIBD. La drogue a été découverte dans un véhicule au niveau de la zone frêt de l’aéroport. Le présumé cerveau du trafic a été appréhendé et quatre autres personnes ont été arrêtées au cours des opérations. Une villa, utilisée comme refuge par les trafiquants, a également été découverte, contenant des preuves de conditionnement de la drogue, ainsi que 26 sacs de sulfate de potassium et divers matériels.



Birame Khary Ndaw pour plus de détails…

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juin 2024 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|