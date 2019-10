AIDB - Avion d'Ethiopian Airlines: Un crash a été évité de justesse

Un avion de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, quittant l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, en partance pour Bamako et Addis Abeba, a failli faire un crash. Il a été révélé des problèmes techniques, survenus après le décollage.



Heureusement pour l'équipage et les passagers, l'avion a réussi à revenir atterrir à l'AIBD. Et les premières mesures d'usage sont en train d'être prises, en attendant qu'on en sache davantage sur cette catastrophe évitée.