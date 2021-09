AIR SENEGAL SA recrute : Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021 à 01:19 | | 0 commentaire(s)|





Un (01) Trésorier Sénior (Réf : ASSA_TS_02)



Un (01) Stagiaire Ingénieur Développement (Réf : ASSA_SID_03)



Un (01) Agent Logistique (Réf : ASSA_AL_04)



Un (01) Agent Planning CAMO (Réf : ASSA_APC_05)



Un (01) Juriste (Réf : ASSA_JUR_06)



Un (01) Assistant Qualité Entretien et Gestion de la Navigabilité (Réf : ASSA_AQEGN_07)



Un (01) Assistant Qualité Opérations Vol (Réf : ASSA_AQOV_08)



Un (01) Assistant Qualité Opérations Sol (Réf : ASSA_AQOS_09)



Un (01) Responsable QHSE (Réf : ASSA_RQHSE_10)



Un (01) Responsable Opérations Sol (Réf : ASSA_ROS_11)



Un (01) Agent CCO (Réf : ASSA_CCO_12)



Un (01) Responsable Contrôle de Gestion (Réf : ASSA_RCG_13)



Un (01) Chargé Reporting et Budget (Réf : ASSA_CRB_14)



Un (01) Responsable Atelier Batteries (Réf : ASSA_RAB_15)



Des Techniciens Maintenance (R+éf : ASSA_TM_16)



Un (01) Technicien Atelier Batteries (Réf : ASSA_TAB_17)



Un (01) Technicien Atelier Roues (Réf : ASSA_TAR_18)



Du Personnel pour le Centre de Contrôle Maintenance (Réf : ASSA_MCC_19)



Des Techniciens Avions (Réf : ASSA_TA_20)



Des Techniciens Ateliers (Réf : ASSA_TA_21)



Merci d'envoyer votre dossier de candidature (CV et Lettre de Motivation) à ecoafrique@eco-afrique.com en précisant en objet le titre du poste ou la référence.

Source : Source : https://www.impact.sn/AIR-SENEGAL-SA-recrute_a2835...

