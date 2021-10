ALBA revient avec le cinglant Tange-Toi à découvrir en clip Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Octobre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Après un premier EP (2015) et un album sorti en 2016, ALBA vient de terminer l’enregistrement de son nouvel album et sort Range-toi, le premier single qui en est extrait, porté par un clip en animation réalisé par Jeanne Prigent. L’album a été réalisé par Karim Attoumane (CharlElie Couture, Emel Mathlouthi...





Source : La chanteuse ALBA sort le clip Range-Toi, une vidéo en animation aux paroles assumées à découvrir sans attendre. Le single annonce un album prévu en 2022 sur le label Sound and Vision.

