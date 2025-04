ALIOUNE SALL ORDONNE L’ARRÊT DES ACTIVITÉS DES MÉDIAS NON CONFORMES Rédigé par leral.net le Samedi 26 Avril 2025 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

Cette mesure s’appuie sur un arrêté officiel et s’accompagne de menaces de sanctions, allant jusqu’au retrait de fréquence ou de signal pour les contrevenants. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a donné l’ordre, vendredi, aux médias déclarés ‘’non conformes’’ au code de la presse de cesser leurs activités, ceux d’entre eux qui n’obtempéreraient à cette injonction s’exposant, selon lui, à des sanctions. ‘’Il est fait obligation aux médias non conformes [au code de la presse] de cesser toute diffusion ou tout partage de contenus et de supports, en application des dispositions du code de la presse’’, est-il écrit dans l’arrêté du ministre parvenu à l’APS. Les entreprises de presse en ligne, de presse écrite et de communication audiovisuelle doivent respecter le code qui encadre les activités des médias, a argué M. Sall. Le ministère qu’il dirige a publié, le 6 février 2025, une liste de 258 médias ayant satisfait aux critères fixés en vue de leur reconnaissance officielle par l’État. Vingt-six chaînes de télévision, 28 quotidiens, 30 radios commerciales, 102 radios communautaires, 22 chaînes de télévision uniquement diffusées par Internet et 48 sites d’information sont en règle, avait précisé le directeur chargé de la communication au sein du ministère exerçant la tutelle technique des médias, Habibou Dia. Selon M. Dia, 639 médias avaient déposé un dossier sur la plateforme ‘’Déclaration médias du Sénégal’’, mise en place pour leur enregistrement. À l’époque, 381 médias ‘’n’étaient pas conformes’’ aux dispositions du code de la presse les autorisant à exercer librement leurs activités, avait-il dit en février dernier. ‘’Ils encourent des sanctions allant jusqu’au retrait de leur signaux ou de leur fréquence’’, s’il s’agit de médias audiovisuels, avait prévenu Habibou Dia. L’arrêté du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique rappelle que ‘’tout diffuseur de contenus de médias non conformes ou de fausses nouvelles est soumis à l’obligation de respecter les dispositions du code pénal’’. La direction de la surveillance du territoire va interdire aux médias n’ayant satisfait aux critères fixés par l’État d’exercer leurs activités, selon Alioune Sall. Ce démembrement de la direction générale de la Police nationale a reçu une telle consigne, mardi dernier, selon un document signé de son directeur et joint à l’arrêté ministériel. Source Logo: APS Primary Section: Media Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/media/alioune-sall-ordonn...

