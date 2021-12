ALORS QU’IL ETAIT A DAKAR IL Y A MOINS D’UNE SEMAINE: Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa testé positif au Covid-19…inquiétude à Dakar Rédigé par leral.net le Lundi 13 Décembre 2021 à 07:08 | | 0 commentaire(s)|



Le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a été testé positif au Covid-19 dimanche et placé en isolement, a annoncé la présidence dans un communiqué dont une copie est parvenue à «Les Echos». Une nouvelle scrutée de très près par Dakar si l’on sait que le président de la première puissance du continent était dans nos murs il y a moins d’une semaine et a été au contact de bien des autorités de la République dont le Président Macky Sall. La présidence sud-africaine assure que l’actuel locataire du palais de «Mahlamba Ndlopfu» a pourtant un «schéma vaccinal complet».







À Dakar, il y a quelques jours, pour prendre part au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, Cyril Ramaphosa s’était permis une digression, axant son intervention sur la situation sanitaire dans son pays avec l’apparition du variant Omicron et de la manière dont les pays riches se sont comportés envers Le Cap. Ironie du sort, il a été testé positif au Covid-19 juste après son retour dans son pays. C’est ce qu’a annoncé la présidence sud-africaine dans un communiqué.«Le président Cyril Ramaphosa reçoit un traitement pour des symptômes légers du Covid-19 après avoir été testé positif au virus aujourd'hui», a déclaré la présidence tard dans la soirée dans un communiqué, sans préciser s'il s’agissait du nouveau variant Omicron, détecté le mois dernier en Afrique du Sud.

En isolement au Cap, dans le sud du pays, les responsabilités du chef d'État «ont été déléguées au vice-président David Mabuza pour la semaine à venir», a indiqué la présidence sud-africaine. «Le président a commencé à se sentir mal après avoir quitté plus tôt dans la journée la cérémonie officielle au Cap en hommage» à l'ancien président Frederik de Klerk mort en novembre, précise le communiqué. Ramaphosa a participé dans la matinée à l'hommage qui a rassemblé environ 200 personnes dans une église du Cap.«La cérémonie d'aujourd'hui s'est déroulée dans le respect des règles sanitaires», a assuré la présidence, ajoutant toutefois que les personnes qui ont été en contact avec le président sont invitées à surveiller l'apparition de symptômes ou à se faire tester. Le chef d'État de 69 ans, qui est entièrement vacciné, est suivi par les services de santé de l'armée.

Rappelons qu’outre le Sénégal, Cyril Ramaphosa s'est récemment rendu en visite officielle dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest, voyage pendant lequel il a subi des tests réguliers. À son retour en Afrique du Sud, le 8 décembre, il avait été testé négatif. «Le président Ramaphosa veut que sa propre infection serve d'avertissement à tous les habitants du pays pour qu'ils se fassent vacciner et restent vigilants», selon le communiqué.



A Dakar, on doit sans doute être en train de s’inquiéter avec la nouvelle et on scrute de très près ce qui se passe en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa, rappelons-le, a séjourné pendant des jours Dakar, il ya moins d’une semaine. Lors de son séjour, il a été on ne peut plus près de bien des autorités de la République dont le Président Macky Sall et parfois sans masque, comme le montre les images publiées sur internet.











Sidy Djimby NDAO









Source : Source : https://www.jotaay.net/ALORS-QU-IL-ETAIT-A-DAKAR-I...

