ALSAR félicite Pastef et appelle à l'unité nationale après les Législatives 2024

Le dimanche 17 novembre 2024, le peuple sénégalais s’est exprimé sans aucune ambiguïté, d’une manière limpide. Il a décidé de donner la victoire, en passant une majorité confortable, au Pastef.



À mon nom et au nom du Président Mamadou Racine Sy, nous félicitons le Pastef, la tête de liste Ousmane Sonko et son Excellence, le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la bonne organisation des élections.



Le discours da la candidature indépendante ALSAR a toujours été claire et adulte, durant cette campagne.



Il était structuré sur un programme sérieux, sur la nécessité de se rappeler que seul le peuple est souverain et quelle que soit l’issue du vote, c’est le Sénégal qui en sortait vainqueur. Qu’enfin, les défis étaient tellement énormes, qu’il fallait dès lundi 18 novembre, lendemain du vote, oublier les élections et se focaliser à comment faire avancer, à tous les niveaux, le Sénégal.



Le président Racine Sy, conscient des enjeux, a toujours insisté sur le recours à la paix par tous les acteurs politiques. C’est dans la paix qu’on peut construire le Sénégal.



En outre, son discours n’a pas varié sur la nécessité d’œuvrer pour le développement du Sénégal, tâche qui n’est pas que dévolue au pouvoir élu, à toujours respecter et aider par les idées et fortes propositions, mais aux sénégalais d’ici et d’ailleurs.



Sur le plan politique,



ALSAR a fait une politique adulte, sérieuse et respectueuse des formes.



ALSAR a proposé aux Sénégalaises et Sénégalais, après les avoir écoutés, entendus et compris, un programme ambitieux, qui ciblait toutes les couches sociales.



Nous demandons en ce sens aux autorités en place, de bien vouloir les prendre en compte.



Nous pensons qu’il faut combattre le chômage, avec comment moyen, une réindustrialisation poussée du Sénégal.



Nous avons eu à beaucoup développer notre programme à ce niveau.



Nous pensons qu’il faut mieux représenter, en prenant en compte leurs doléances, les femmes. Elles doivent être les vecteurs de l’économie. Nous estimons, à ce niveau, qu’il faut réduire davantage la pénibilité dans leur travail dans les marchés et ailleurs.



Nous pensons qu’il fallait rappeler aux Sénégalais, l’importance d’aller voter, en précisant ou reprécisant le rôle même du député et ses missions essentielles.



ALSAR était, entre autres, sur ces thématiques autant variées que riches.



ALSAR, né précisément en 2017, a grandi et a pu aller seul à ces législatives.



Il en sort grandi, renforcé à bloc et toujours prêt à se faire caisse de résonance des Sénégalais.



L’objectif fondamental, déclamé partout au Sénégal par notre leader et quelques responsables, à juste titre d’ailleurs, n’est l’obtention d’un quelconque poste.



Il est et demeure la représentation du peuple qui se fait avec ou sans la casquette de d’élus.



D’ailleurs, et je conclus à ce niveau, l’engagement politique ne serait être justifié par l’obtention d’un quelconque poste politique.



Vive le Sénégal,

Vive la République,

Vive ALSAR









Boubacar Mohamed Sy

Mandataire national ALSAR

