AM Guissé: "Sonko, Khalifa Sall, Gakou et Pur ont détourné des centaines de millions de YAW lors..." Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juin 2022 à 10:01 | | 0 commentaire(s)| L'ex membre de YAW, Abdoulaye Mamadou Guissé est formel: la bande des quatre (Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Malick Gakou et le membre du Pur dont il ne veut prononcer le nom), ont volé l'argent cotisé lors des élections locales en janvier dernier. "Ce sont des centaines de millions de francs que nous avons récolté lors des locales. Les 45 partis ont cotisé, ainsi que la Diaspora qui envoyait l'argent sur les quatre numéros. Ils ont détourné nos deniers publics, d'ailleurs je leur ai adressé une sommation interpellative, nous avons porté plainte", a-t-il révélé lors de 12 MN Chrono



