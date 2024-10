AMADOU BA RÉPOND AUX ACCUSATIONS DE FALSIFICATION Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2024 à 00:22 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien Premier ministre a rejeté les accusations portées contre lui par Ousmane Sonko. Lors d’une conférence de presse, il a dénoncé une "volonté délibérée de nuire ou de désinformer". « Je n’ai jamais falsifié de statistiques budgétaires », s’est défendu lundi, face à la presse, l’ancien Premier ministre Amadou Ba, dénonçant une « volonté délibérée de nuire ou de désinformer » de la part du Premier ministre Ousmane Sonko. « Tout au long de ma carrière, j’ai toujours servi le Sénégal avec rigueur. Aucun acte, aucune écriture ne peut m’être imputé dans une quelconque gestion frauduleuse ou malversation », a-t-il affirmé, ajoutant qu’il est facile d'accuser sans fondement. « Je n’ai jamais falsifié de statistiques budgétaires. Et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations », a-t-il ajouté. Selon lui, les faits qui lui sont reprochés sont prétendument couverts par un rapport d’audit portant sur la période 2017-2023. « Je tiens à rappeler une évidence : de 2019 à 2023, je n’étais plus ministre de l’Économie et des Finances. Mon passage au ministère s’est terminé le 6 avril 2019 », a-t-il précisé. Amadou Ba estime cependant que ces accusations sont non seulement infondées, mais aussi révélatrices d’une « volonté délibérée de nuire ou de désinformer ». « L’honnêteté intellectuelle et la rigueur devraient être les bases du débat. Ce qui est attendu du gouvernement, c’est de répondre au peuple sénégalais et non de se livrer à un jeu de diversion. Je les invite à sortir des querelles et à se concentrer sur l’essentiel », a-t-il notamment appelé, en tant qu'ancien candidat à la présidentielle et tête de liste de la coalition Jamm Ak Njarin. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/amadou-ba-repon...

