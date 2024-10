AMNT 2024 : l?ARTP et l?UIT, acteurs clés de la normalisation, pour l?avenir des Télécommunications Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 16:14 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de l’ARTP, M. Dahirou Thiam, a été reçu en audience par la Secrétaire générale de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), Mme Bogdan Martin, en marge de l’ouverture officielle du Symposium mondial sur les normes (GSS 2024) à New Delhi.



Cette rencontre s’est tenue en prélude à l’Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT 2024). À cette occasion, le Sénégal présente deux candidats : M. Malick Sylla de l’ARTP, vice-président de la commission SG 12, et Mme Aminata DRAME de SONATEL, vice-présidente de la commission TSAG.



Lors de l’audience, la Secrétaire générale de l’UIT a évoqué, entre autres sujets, les objectifs de son mandat actuel, qui visent à faire du numérique un levier de développement économique et social pour les pays en voie de développement. Cette rencontre, la deuxième après celle du Symposium mondial des régulateurs (GSR) à Harare en juin dernier, a été marquée par la remise officielle du Livre blanc issu des Journées de concertation sur les communications électroniques organisées à Dakar les 8 et 9 août 2024.



Le bureau régional de l’UIT à Dakar avait activement participé à cet événement majeur. Madame Bogdan Martin a félicité l’ARTP pour cette belle initiative, en espérant que le Sénégal inspire d’autres régulateurs à travers le monde.



Le Directeur général a saisi l’occasion pour remercier la Secrétaire générale de l’UIT pour son leadership à la tête de l’organisation et pour les relations cordiales qui existent entre l’UIT et le Sénégal. Pour rappel, le Sénégal est membre du Conseil de l’UIT depuis 1972.





Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76314-amnt-2024-lart...

Accueil Envoyer à un ami Partager