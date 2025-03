AND JËF/PADS-AUTHENTIQUE DÉNONCE LES MESURES D'AUSTÉRITÉ DU GOUVERNEMENT Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Mars 2025 à 00:23 | | 0 commentaire(s)|

Le parti critique les récentes mesures annoncées par le gouvernement, notamment la baisse des salaires, la réduction des effectifs de la fonction publique et l’augmentation des impôts, qu'il juge contraires aux attentes de la population. Le Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme-Authentique (And Jëf/PADS-Authentique) a exprimé ses préoccupations face à la situation sociale et économique du Sénégal,. Dans un communiqué de presse, le parti dénonce les mesures d’austérité annoncées par le gouvernement, les jugeant contraires aux attentes de la population et susceptibles d’aggraver les tensions sociales. And Jëf/PADS-Authentique critique les annonces de baisse de salaires, de réduction d’effectifs dans la fonction publique et d’augmentation des impôts. Le parti estime que ces mesures, rappelant les plans d’ajustement structurel des années 80, risquent de détruire le tissu économique et d’appauvrir les travailleurs. Il souligne l’importance de financer le déficit budgétaire par la croissance et non par des économies de dépenses, souvent essentielles au fonctionnement de l’État. Le parti salue la tenue du forum tripartite de concertation État-Syndicat-Patronat, malgré ses limites, et appelle à un suivi rapide et à l’accélération des concertations sectorielles. Il exhorte le gouvernement à faire preuve d’imagination et d’innovation pour redresser les finances publiques, réduire les importations alimentaires et faciliter l’accès au logement, tout en privilégiant le dialogue et la concertation. Revendications sociales et enseignement supérieur And Jëf/PADS-Authentique appelle le gouvernement à « satisfaire les revendications des travailleurs, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation ». Il insiste sur la nécessité « d’un plan d’urgence pour achever les chantiers en cours dans l’enseignement supérieur et d’organiser une nouvelle concertation nationale (CNAES2) pour apporter les correctifs nécessaires ». Reddition des comptes et situation internationale Le parti réaffirme son engagement en faveur de la « reddition des comptes et de la lutte contre la corruption », qu’il considère comme des impératifs pour le développement du pays. Il appelle à une justice crédible au service de l’intérêt général. Sur le plan international, And Jëf/PADS-Authentique s’inquiète de la nouvelle gouvernance américaine, de la montée des extrêmes droites en Europe et du populisme dans le monde. Il dénonce par ailleurs le génocide du peuple palestinien et appelle à un retour aux valeurs de la lutte anti-impérialiste. Le parti exprime également sa préoccupation face à la situation en Afrique, notamment en RDC et au Soudan, et appelle à un cessez-le-feu et à des concertations nationales inclusives. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/and-jefpads-aut...

Accueil Envoyer à un ami Partager