ANDROID - Pour ses Pixel 4, Google passerait enfin à 6 Go de RAM

En dépit de leur statut haut de gamme, les smartphones Pixel de Google ne sont pourvus que de 4 Go de mémoire vive. Une quantité qui commence à se faire insuffisante, alors que les applications sont de plus en plus gourmandes.



Alors pour rattraper ce qu'il appelle une philosophie et que d'autres estiment être un sérieux retard, Google devrait se mettre au niveau de ses concurrents sur ses prochains Pixel 4.



6 Go de RAM sur les Pixel 4 ?



Si les Pixel 3 sont parfaitement fluides et réactifs, certains utilisateurs gourmands ont pu remarquer que des applications se fermaient en arrière-plan. Un problème qui ne se pose pas sur des smartphones mieux dotés en mémoire vive ; notamment les modèles les plus récents équipés de 8 à 12 Go de RAM.



Alors, pour se mettre à niveau et contenter tout le monde, Google envisagerait d'augmenter légèrement le contingent sur ses futurs smartphones. BGR croit en effet savoir que la firme fera de 6 Go de RAM une nouvelle norme, présente aussi bien sur le Pixel 4 que le Pixel 4 XL.



En outre, la définition des futurs smartphones du géant du Web connaîtrait aussi une légère amélioration, passant de 2160 x 1080 à 2280 x 1080 pour le Pixel 4, et 2960 x 1440 à 3040 x 1440 pixels pour le Pixel 4 XL.