ANPS / « Maison de la presse à Yamoussoukro » : Le ministre Seydou Sow se félicite de la bonne organisation

Le ministre de l’urbanisme et de l’habitat, par ailleurs deuxième vice-président de la fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Seydou Sow, a rendu visite ce jeudi soir, aux journalistes sportifs sénégalais présents en Côte d’Ivoire pour la couverture médiatique de la CAN. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’est félicité de la très bonne organisation impulsée par l’association nationale de la presse sportive (ANPS) dirigée par Abdoulaye Thiam. D’après lui, il s’agit d’un exemple de solidarité et de confraternité, à magnifier et à promouvoir.

