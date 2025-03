APIX et COS-PETROGAZ en synergie pour une industrie pétrolière et gazière dynamique Rédigé par leral.net le Mardi 11 Mars 2025 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|

L’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) et le Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz (COS-PETROGAZ) ont signé, mardi, une convention de partenariat visant à renforcer leur synergie, en vue de contribuer à développer une industrie pétrolière et gazière dynamique au Sénégal, a-t-on appris des deux structures. “Le partenariat stratégique entre l’APIX-SA et le COS-PETROGAZ vise à créer les conditions favorables à l’investissement, à renforcer la compétitivité du secteur privé national et à structurer une chaîne de valeur locale solide et durable”, a déclaré le secrétaire permanent du COS-PETROGAZ, Khadim Bamba Diagne, lors de la signature dudit protocole. Les deux parties disent poursuivre, par ce biais, des objectifs communs allant dans le sens de “l’amélioration du climat des affaires en facilitant les démarches administratives et l’accompagnement des investisseurs locaux et étrangers”, a dit le directeur général de l’APIX, Bakary Séga Bathily. Le développement des infrastructures stratégiques, considérées comme “un préalable au succès des projets d’envergure, et la promotion du contenu local, un enjeu clé pour maximiser les retombées économiques et sociales du secteur”, figurent parmi les axes visés par ce partenariat, a-t-il ajouté. M. Bathily a aussi évoqué l’ambition des deux parties de contribuer à attirer davantage d’investisseurs, “grâce à des stratégies concertées et des actions de promotion ciblées et l’innovation et la durabilité, pour garantir une exploitation responsable et tournée vers l’avenir”. L’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux est “pleinement” engagée dans cette dynamique, selon son directeur général. “L’APIX est prête à jouer pleinement son rôle en facilitant les investissements, en accompagnant les entreprises locales et en contribuant à l’amélioration de l’environnement des affaires”, a assuré Bakary Séga Bathily. Il a rappelé que “le secteur extractif, et en particulier l’industrie pétrolière et gazière, représente un levier majeur de transformation économique pour notre pays”. M. Bathily estime que par conséquent, ce secteur doit être porté par “une vision claire, une gouvernance efficace et surtout une implication forte du secteur privé pour une transformation bénéfique à tous”.



Source : https://senemedia.com/annonce-79247-apix-et-cos-pe...

