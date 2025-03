APPEL À LA JUSTICE ET À LA LUCIDITÉ Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Mars 2025 à 23:13 | | 0 commentaire(s)|

"Luttons pour nos valeurs avec droiture, sans reproduire ce que nous dénonçons. La cohérence et l'équité sont les seules voies vers un changement véritable et durable. On ne corrige pas le mal par le mal." Chères nouvelles autorités sénégalaises, Notre engagement pour un Sénégal meilleur ne doit jamais nous faire perdre de vue un principe fondamental : justice pour tous : le Sénégal est plus grand que ses divisions. La haine envers un groupe, quel qu'il soit, ne doit jamais nous pousser à l'injustice. L'histoire nous enseigne que les combats nobles perdent leur sens lorsqu'ils sombrent dans l'exclusion et l'arbitraire. Luttons pour nos valeurs avec droiture, sans reproduire ce que nous dénonçons. La cohérence et l'équité sont les seules voies vers un changement véritable et durable. On ne corrige pas le mal par le mal. Le peuple sénégalais mérite mieux. Le Sénégal a assez souffert et continue de souffrir. Il est temps de dépasser les querelles inutiles et de s'attaquer aux véritables urgences des citoyens. Gouverner, c'est répondre aux attentes du peuple, pas entretenir des divisions. Certes, vous bénéficiez aujourd'hui d'un soutien massif, mais rien n'est acquis. Un jour viendra où vous devrez rendre des comptes. L'histoire nous enseigne que le pouvoir est éphémère et que le peuple finit toujours par juger ses dirigeants. Ne l'oubliez pas : toute mauvaise gestion finit par se payer. Le peuple sénégalais est grand, uni par une histoire et des valeurs profondes. La justice doit être la même pour tous, sans favoritisme ni exclusion.

Ceux qui cherchent à diviser ou à affaiblir notre nation ne réussiront qu'à se nuire à eux-mêmes. Le Sénégal a traversé des épreuves et en est toujours sorti plus fort. Que chacun prenne garde : semer la discorde, c'est préparer sa propre chute. L'histoire jugera. Source Logo: SenePlus Primary Section: Opinions Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/opinions/appel-la-justice...

Accueil Envoyer à un ami Partager