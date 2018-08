APR Côte d'Ivoire: Les jeunes dénoncent la mutation du diplomate Akouba Negri

La communauté sénégalaise de Côte d'Ivoire est dans l'émoi depuis qu'elle a été informée du rappel de leur diplomate préféré et catalyseur, Akouba Négri. Quoi de plus normal me diriez-vous. Un fonctionnaire peut être affecté à tout moment et c'est vrai. Et c'est vrai aussi que le Ministère des Affaires étrangères a ses règles.



Toutefois pose un problème, car il sent le complot politique. Dans un contexte pré-électoral, on fait payer à ce diplomate, son refus d'obtempérer et de cautionner les obscures pratiques politiques du Consul général qui au lieu de s'évertuer à gérer la communauté conformément à sa mission, se donne des airs politiciens et souffre manifestement de la popularité de l'Honorable Seybatou Aw, député de la diaspora et résidant en Côte d'Ivoire.



C'est ainsi que pour ne pas cautionner cette injustice contre notre diplomate préféré, que nous, la communauté sénégalaise de Côte d'Ivoire, avons décidé de nous lever comme un seul homme pour aller poliment remettre ce 13 août, une lettre ouverte que nous avons adressée au Chef de l'Etat, pour demander la réparation de cette injustice et du coup, sanctionner les comploteurs.



Malheureusement, l'ambassadeur a refusé de nous recevoir et a parlé de la violation de l'ambassade. Des Sénégalais qui violent leur territoire? Le coordinateur Dame Faye avait même tabassé le responsable des jeunes alors qu'il est incapable de mobiliser dix personnes.



Mais le courrier a été déposé finalement contre une décharge. Une grande manifestation est prévue aussi pour le jeudi 16 août, pour dénoncer cette injustice ourdie par le Consul général Abdou Karim BASSE.



Baba NDIAYE, jeune responsable APR Côte d'Ivoire