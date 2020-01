APR : La réplique foudroyante de Moustapha Cissé Lô à Mahmouth Saleh

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2020 à 08:17 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Cissé Lô n’a pas attendu longtemps pour apporter la réplique à Mahmouth Saleh qui, lors de la réunion du Sen de l’APR, a plaidé son exclusion.



Sur sa page Facebook, visitée par le quotidien « Source A », le député s’est montré très virulent à l’endroit de son camarade. “ Chers amis et camarades de l’Apr, sachez que mon seul interlocuteur dans le parti reste Monsieur le Président Macky Sall. Moi, je ne reconnais pas une commission de discipline. Laissons les grenouilles et piquons droit vers les buts ”, a écrit-t-il. Avant d’ajouter : “ Un comité de discipline doit avoir un contenu et être dirigé par un homme intègre, juste et discipliné ”.

