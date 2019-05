APR Mauritanie : Macky Sall sanctionne…

Du nouveau dans l’affaire de la vente du véhicule affecté par Macky Sall à la Direction des Sénégalais de l’extérieur/Mauritanie de l’Alliance pour la République (APR). Selon le quotidien Source A, qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce samedi, les premières sanctions sont tombées.



Alioune Ndao Fall, secrétaire national chargé de la diaspora de l’Apr, a suspendu Morkane Ndiaye et Amadou Ndiaye, respectivement coordonnateur et trésorier de la Des/Apr de la Mauritanie. Pour assurer leur intérim, Pape Guèye, jusque-là vice-coordonnateur et Fatou Ndiaye, qui assurait les fonctions de trésorière adjointe, sont portés au pinacle.