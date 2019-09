APR RUFISQUE: Oumar Guèye invite les cadres à une meilleure organisation, pour l’ancrage définitif du parti dans les 12 communes du département

-

Les ‘’apéristes’’ du département de Rufisque s’organisent davantage sous la coordination du leader départemental, le Ministre Oumar Guèye.



Ce vendredi, les cadres du département, sous la conduite de leur président Assane Mansour Mbengue, ont été reçus par le Coordonnateur pendant de longues minutes pour une séance de travail.



Les discussions ont essentiellement porté sur les activités de relance du parti dans le département de Rufisque, qui avait offert au candidat Macky Sall, au soir du 24 février 2019, 54,64 % des suffrages exprimés. Soit, 100 632 voix sur les 185 282 votants.



Ce résultat obtenu par la mouvance présidentielle sous la coordination du ministre Oumar Guèye, a été le reflet du travail de terrain effectué dans les 12 communes que compte le département, dont 4 de l’ancienne communauté rurale de Sangalkam.



Aujourd’hui, pour le Coordonnateur du département, il s’agit de faire plus et mieux pour les prochaines échéances électorales et permettre au Chef de l’Etat de garder la majorité.

Il est à prévoir que des stratégies vont jaillir de cette rencontre.