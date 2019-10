APR VA MAL ( Cedrick Diedhiou )

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|

APR VA MAL, n'est pas un mouvement de contestation ou de rebellion, mais c'est un mouvement qui cristallise la frustration d'une jeunesse active et combattante, qui s'est donnée corps et âmes pour son leader. Au moment où, tous les caciques qui aujourd'hui jouissent des faveurs du Président, rasaient les murs et evitaient soigneusement Macky Sall. Tandis que d'autres qui goûtent eux aussi actuellement aux délices du pouvoir, par la bonne grâce du Président, ne se genaient pas à le vilipender partout et tous les jours. Mais nous savons que nous sommes la force vive du parti et sans nous rien de pérenne ne se fera.C'est nous avons décidé de prendre nos destins en mains et montrer que nous ne sommes plus décidés à vivre par procuration et laisser les autres décider de ce qui est bien pour nous ou pas. Debout comme une seule personne, nous avons l'intention de marquer notre territoire et de nous faire entendre.





Cedrick Diedhiou

Membre fondateur de Apr Dakar va Mal

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos