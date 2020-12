APR de Guédiawaye : Boughazeli avertit "ces opportunistes" qui utilisent son nom pour attaquer Aliou Sall..."

En réponse à un article paru ce jeudi 3 décembre dans la presse, dans lequel le nom de l'ancien député républicain a été cité, pour cautionner une cabale contre le maire de Guediawaye Aliou Sall, Boughazeli a mis en garde les auteurs de cet acte.



Très remonté contre ceux-là qu'il qualifie d' "opportunistes et de maîtres chanteurs", il a précisé que "voilà 6 mois que je suis sorti de prison, et jamais je n'ai rencontré aucun d'entre eux". Mieux, "ces gens que je ne vois plus depuis un (1) an, étaient avec moi au moment où je menais la guerre contre Aliou Sall sur le plan politique. Mais ils se rapprochés de lui par la suite, en échange de véhicules reçus respectivement de sa part".



Selon Boughazeli, Voilà des "mercenaires politiques" sans aucune base politique encore moins de possibilité à apporter quelque valeur ajoutée à Guediawaye".



Suffisant donc pour qu'il les avertisse, au risque de les poursuivre pour diffamation s'ils récidivent. Au sujet de ses rapports avec Aliou Sall, Boughazeli s'est voulu clair. "Je reste dans mon coin pour concocter mon grand retour en politique. Je n'ai aucune nouvelle d'Aliou Sall".



Après une tournée effectuée auprès de ses militants quelques jours après sa libération, l'ancien parlementaire a annoncé pour bientôt, un grand meeting qu'il compte organiser pour remobiliser ses troupes, et réaffirmer son engagement aux côtés du président Macky Sall.

Source : https://www.exclusif.net/APR-de-Guediawaye-Boughaz...