ARRESTATIONS TOUS AZIMUTS, LE PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT RÉPOND À L'OPPOSITION Rédigé par leral.net le Samedi 30 Novembre 2024 à 22:46

Alors que l’opposition dénonce un recul démocratique marqué par des condamnations de ses membres, Moustapha Ndjekk Sarré balaie ces critiques et assure que toutes les interpellations respectent strictement la loi. Depuis plusieurs mois, des opposants au régime actuel font l’objet d’arrestations et de condamnations. L’Alliance pour la République (Apr), ses alliés, comme nombre de partis de l’opposition parlent de recul démocratique. Le porte-parole du gouvernement réfute. Face à la presse hier vendredi, les responsables du régime de Macky Sall ont dénoncé un recul démocratique, du fait des arrestations dans les rangs de l’opposition. La réplique du porte-parole du gouvernement ne s’est pas faite attendre. «Ce sont des gens qui sont mal placés pour parler de recul démocratique. Quand ils étaient aux affaires, le mandat de dépôt était automatique pour les opposants. Vous avez vu comment l’actuel président de la République a été arrêté suite à un post sur facebook ?», demande Moustapha Ndjekk Sarré. Sur les ondes de la Rfm, le porte-parole du gouvernement a déclaré que les opposants qui ont été interpellés ont juste violé la loi. «Aujourd’hui dites-moi quel est l’opposant qui est arrêté qui est condamné et qui n’a pas enfreint la loi. Nous sommes dans un pays où l’anarchie ne doit pas être la règle», dit-il. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



