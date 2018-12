ASSE: Le départ d’un Sénégalais serait imminent ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’ASSE, Cheikh Mbengue pourrait néanmoins prendre la porte avant cette échéance. Explications.



Qu’est devenu Cheikh Mbengue (30 ans), qui n’entre clairement pas dans les plans de Jean-Louis Gasset à l’ASSE ? Le latéral gauche sénégalais, qui n’est plus apparu en match officiel depuis le mois de février dernier et ce, malgré son imposant salaire mensuel de 90 000€, sera en fin de contrat en juin prochain. Mais son départ de l’ASSE pourrait être bouclé avant…



Mbengue vers une rupture avec l’ASSE ?



En effet, selon les informations de But !, la direction de l’ASSE n’envisagerait évidemment pas de prolonger Mbengue dans les prochains mois, et une rupture de contrat à l’amiable pourrait même être envisagée dans les prochaines semaines. Recruté par l’ASSE à l’été 2016, l’international sénégalais pourrait donc être rapidement poussé vers la sortie.













