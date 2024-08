ATEPA à Madiambal : « Il est inacceptable que des individus sans foi ni loi pensent qu’ils peuvent nous imposer leur loi parce qu’ils ont les moyens financiers, dont d’ailleurs, on peut se douter de la provenance » Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Août 2024 à 23:41 | | 0 commentaire(s)|

En début de semaine, le journaliste et patron du Groupe Avenir Communication a informé que l’architecture Pierre Goudiaby Atépa recevait Tufan Fayzi Nsamoglu, un entrepreneur turc, un de ses partenaires et constructeur de son immeuble aux Mamelles/Ouakam. Madiambal Diagne, dans cette note informait que Mr Goudiaby Atépa « avait manifesté son souhait de casser cet immeuble ». L’architecte Pierre Goudiaby Atépa, suite à la dernière sortie de Madiambal Diagne sur le sujet concernant son immeuble aux Mamelles, a décidé, depuis le siège de l’Unesco, d’appeler à l’initiative AMOR : « les Amis pour de la monument de la renaissance ». Ceci est pour sauvegarder ce que nous avons de bon, de précieux dans ce pays, c’est à dire notre environnement, a estimé l’architecte. Selon lui, « il est inacceptable que des individus sans foi ni loi pensent qu’ils peuvent nous imposer leur loi parce qu’ils ont les moyens financiers dont d’ailleurs, on peut se douter de la provenance », ajoute Atépa.

