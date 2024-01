ATTAQUE DE JEUNES IVOIRIENS CONTRE DES SUPPORTERS SENEGALAIS : Le préfet de Yamoussoukro hausse le ton et tance l’auteur de la vidéo Rédigé par leral.net le Samedi 27 Janvier 2024 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|





L’incident entre supporters ivoiriens et sénégalais est clos. En effet, le préfet de la région de Yakro a remonté les bretelles à la délégation du comité du 12e Gaindé de Yamoussoukro concernant la vidéo qui circule sur la toile, dans laquelle un de nos compatriotes narre l’attaque qu’ils ont subie après la qualification des ivoiriens. Mieux, il a soutenu que la sécurité sera renforcée dans les QG et hôtels des Sénégalais.



Une rencontre, pas comme les autres, s’est tenue hier à la préfecture régionale de Yamoussoukro. Suite à la publication d’une vidéo d’un membre du comité des supporters montrant l’attaque menée par de jeunes Ivoiriens après la qualification de leur équipe, Gando Koulibaly, le préfet de la région de Yamoussoukro, a convoqué Malaw Diop, le président de l’Association des Sénégalais résidant dans cette région et le président du 12e Gaindé de la même ville, Ibrahima Dia. Ce pour dire sur un ton ferme qu’il n’a pas aimé la vidéo prise par notre compatriote. «Le plus important, c'est que ceux qui viennent pour la Can passent un bon séjour. Maintenant, l'issue de la compétition qu'on gagne, c'est le meilleur qui va gagner et l'essentiel, c'est la fraternité africaine». Et de déplorer : «malheureusement, après le match Maroc-Zambie à l'issue duquel la Côte d’Ivoire a été déclarée qualifiée pour le tour suivant, des jeunes dans l'euphorie sont passés près d'un QG de Sénégalais pour poser des actes qui ne sont pas bien. Certains ont jeté des cailloux d'après ce que l'on m'a rapporté».



«Si tous les jeunes de Yakro vous attaquent, ce ne sont pas des morceaux de cailloux que nous allions trouvés sur les lieux»





Devant ses collaborateurs et en présence des forces de l’ordre, il précise à la délégation sénégalais : «s'il y a un fait comme ça. La première des choses, c'est de vous tourner vers les autorités. Dans la rue, personne ne maîtrise les jeunes quand ils sont dans la joie». Et d’ajouter : «ce que je déplore, c'est le fait qu'un Sénégalais ait fait une vidéo sur la toile pour dire que les Ivoiriens nous menacent. Vraiment, je n'ai pas aimé ça. Celui qui a fait ça ne nous aide pas du tout, mais sa volonté, c’était de salir le nom de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bien. Entre nous, si tous les jeunes de Yakro veulent vous attaquer, est ce que c'est comme ça que cela va se passer ? Si tel était le cas, ce n'est pas des morceaux de cailloux que nous allons trouver».

D’ailleurs, séance tenante, il sort son téléphone et montre la vidéo à la délégation sénégalaise. «Ça ne peut pas être quelque chose de prémédité, ce n'est pas possible. Celui qui a fait la vidéo, il était où pendant l’attaque ? Comment vous vous êtes défendus ? Je ne suis pas content de ça», dit-il.



«La sécurité sera renforcée dans tous les QG et hôtels où résident les Sénégalais»



Le préfet demande ainsi au comité des supporters sénégalais de parler avec les jeunes Sénégalais afin que pareille situation ne se produise. «Donc, je vous ai appelés pour que vous parliez à vos jeunes. Leur dire que nous sommes des frères et sœurs. Il ne faut pas que par des actes comme ça l'on ternisse l'image de la Côte d'Ivoire. Vous avez reçu la visite du ministre et du premier adjoint au maire pour vous dire que nous sommes à votre disposition. Il ne faut pas céder à la panique. Vous avez été sécurisés et toutes les dispositions sont prises pour que tous les QG des Sénégalais soient sécurisés davantage», déclare M. Coulibaly. Qui ajoute : «nous sommes à votre disposition. Pour le match de lundi, il n'y aura pas de problème. Dites à vos jeunes de ne pas faire ce genre de vidéo. Si ces rumeurs parviennent à vos joueurs ce n'est pas bien pour leur moral. J'ai été écœuré quand j'ai vu la vidéo. Nous allons recenser tous les QG et hôtels où se trouvent les Sénégalais. Nous allons renforcer la sécurité».

Pour que les choses se tassent afin que la fraternité qui a prévalu entre les deux pays depuis longtemps reste intacte, une marche de cohésion aura lieu aujourd’hui entre les deux communautés. « Quel que soit ce qui va arriver, ce n'est pas le football qui va jeter le froid sur nos relations entre les deux pays » précise le préfet de Yakro.

Prenant la parole, le président du comité des supporters sénégalais de Yakro, Ibrahima Dia, a souligné que ce n’est point de leur faute si cette vidéo s’est retrouvée sur la toile. «Si vous écoutez bien la vidéo, le gars qui filme parle aux membres du comité. Il a mis la vidéo dans notre groupe WhatsApp et certainement quelqu’un l’a partagée à notre insu. Le mal étant déjà fait, nous demandons pardon au nom de nos jeunes et aussi au nom de la communauté sénégalaise de Yakro», fait savoir Ibrahima Dia.



«Faites la queue et prier pour avoir des tickets»



Après cette étape, Ibrahima Dia a profité de la tribune qui lui a été offerte pour poser le problème des tickets pour le match du lundi. «Nous avons reçu l’information que les points de vente seraient ouverts. Le souci est que nos jeunes sont sur les lieux depuis 06h du matin mais jusqu’au moment où je vous parle, ils n’ont pas eu de tickets. Si vraiment vous pouvez nous aider sur ce point», demande Ibrahima Dia.

Le préfet de répondre : «c'est un problème qui se pose à nous tous. J'ai fait une réunion pour que les 4 points de vente à Yakro soient ravitaillés. Tous les points de vente n'ont pas pu ouvrir, juste deux fonctionnent en ce moment. Nous avons insisté auprès des autorités qui sont à Abidjan».

Il ajoute que le stade Charles Konan-Banny peut contenir 20.000 supporters et «pour des raisons de sécurité, nous nous arrêtons à 17.000 places. Il n’y a que le match Sénégal-Cameroun qui a enregistré 19.822 spectateurs parce que les supporters ont forcé la porte. Alors je vous demande d’aller faire la queue et de prier pour en avoir», dit-il.







