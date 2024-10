ATTENTAT A ANKARA : BASSIROU DIOMAYE FAYE CONDAMNE UN ACTE LACHE ET BARBARE Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2024 à 20:11 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a condamné fermement l’attaque terroriste qui a frappé, mercredi, la banlieue d’Ankara (Turquie), tuant au moins cinq personnes. Dakar, 24 oct (APS) – Le chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a condamné fermement l’attaque terroriste qui a frappé, mercredi, la banlieue d’Ankara (Turquie), tuant au moins cinq personnes. ”Je condamne fermement l’attaque terroriste en Turkiye. C’est un acte lâche et barbare. Au nom du peuple sénégalais, j’exprime notre compassion et notre solidarité au Président Recep Tayyip Erdoğan, aux familles des victimes et au peuple turc ami’’, a t-il dit dans un message publié sur le réseau social X. Au moins cinq personnes ont été tuées et 22 autres blessées, mercredi, dans une attaque du siège de la société Tusas dans la banlieue d’Ankara. Source Logo: APS Primary Section: International Archive setting: Unique ID: Arnaud



Source : Source : https://www.seneplus.com/international/attentat-an...

