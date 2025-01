AU TCHAD, LA SITUATION EST SOUS CONTRÔLE, SELON ABDERAMANE KOULAMALLAH Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2025 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

Après des tirs nourris signalés près du palais présidentiel à N'Djamena, le ministre d’État et porte-parole du gouvernement a affirmé que la situation est maîtrisée. Des échanges de tirs ont éclaté au centre-ville de N'Djamena, près du palais présidentiel, semant la panique au sein de la population. Si aucune déclaration officielle n’a encore été faite pour expliquer les événements, des sources évoquent une attaque attribuée par des hommes armés contre la présidence. Le ministre d’État, Abderamane Koulamallah, a assuré que la situation est sous contrôle, promettant des éclaircissements dans les prochaines heures. Des tirs nourris ont été entendus ce mercredi 8 janvier 2025 au centre-ville de N'Djamena, particulièrement aux abords du palais présidentiel. Ces événements ont suscité de vives inquiétudes au sein de la population. Jusqu'à présent, aucune communication officielle n'a été faite pour informer les citoyens sur les causes de cet incident. Toutefois, certaines sources parlent d'attaque menée par des éléments des hommes armés visant la présidence. Le ministre d’État, ministre des Affaires Étrangères et porte-parole du Gouvernement, Abderamane Koulamallah, s’est brièvement exprimé depuis la présidence de la République dans une vidéo entouré des hommes de tenues. Lors de son intervention diffusée en direct sur son compte facebook, il a qualifié les événements "d’incident" et a tenu à rassurer la population en affirmant que "la situation est sous contrôle". Il a promis de revenir ultérieurement avec des précisions pour éclaircir ce qui s’est réellement passé. Source Logo: SenePlus Primary Section: International Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/international/au-tchad-la...

