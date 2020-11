AUCUN MINISTRE POUR TOUBA / Un leader invite ses camarades à éviter « de tomber dans la précipition et l’émotion qui ne font que détruire la lucidité ». Rédigé par leral.net le Lundi 2 Novembre 2020 à 22:55 | | 0 commentaire(s)|

Au moment où à Touba des leaders politiques montrent déjà leur frustration suite à la publication de la liste des membres du nouveau gouvernement, Khadim Ndiaye (Responsable politique et commissaire aux enquêtes économiques) a jugé urgent de servir un discours d'apaisement afin d'éviter que des frustrations ne se créent inutilement. Non sans réitèrer ses félicitations au Président Macky Sall pour, dit-il, son esprit d’ouverture et de rassemblement qui a marqué la formation de ce nouveau gouvernement, Mr Ndiaye se dira certain que "les choix opérés par le Chef de l'État sont judicieux et permettront au Sénégal de mieux faire face aux urgences économiques et sociales déclinées dans le PAP2, ajusté et accéléré, qui est élaboré pour donner une réponse appropriée à la crise sanitaire qui secoue toute la planète dans tous les segments."



Ainsi signale-t-il, n'avoir aucunement l'impression que Touba et Mbacké ont été oubliés. "Je pense que l'agglomération n'a pas été zappée comme on dit, car en dehors des postes ministériels, le Président peut toujours utiliser les compétences des fils de la localité dans d’autres stations comme il a eu à le faire par le passé. Par conséquent, il n’y a pas péril en la demeure. L'essentiel, c’est de montrer notre détermination et engagement à faire triompher le parti et de faire entière confiance au Président pour le reste. Pour cela j’appelle les uns et les autres à la retenue". Il poursuit. "Je demeure plus que jamais engagé à participer au rayonnement du parti dans le département de Mbacké et à relever tous les défis électoraux qui se profilent à l’horizon. J’en appelle ainsi, à l’engagement et à la détermination de tous mes camarades de parti et de la coalition qui s’est agrandie à la faveur de ce nouveau gouvernement. L’attachement du Président à la Ville sainte de Touba aussi bien sur le plan religieux que politique n’est plus à démontrer. Par conséquent, évitons de tomber dans la précipition et l’émotion qui ne font que détruire la lucidité "

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/AUCUN-MINISTRE-POUR-TOUB...

Accueil Envoyer à un ami Partager