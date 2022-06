AUDIENCE AVEC DES MILITANTS DE RANEROU – Macky Sall adoube Amadou Dawa Diallo et mise sur le Ferlo pour combler d’éventuels gaps Le président de la République Macky Sall n’a pas été ébranlé par les bruits de bottes de l’opposition vendredi dernier. Pour cause, il recevait ses militants au Palais de la République en perspectives des législatives. Macky Sall recolle les morceaux et positionne les leaders qui incarnent la légitimité populaire.



Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juin 2022 à 03:29 | | 0 commentaire(s)|

Lors de sa rencontre au Palais avec les militants de Benno Bokk Yakaar de Ranérou, Macky Sall a réconcilié les perdants et les gagnants des dernières locales. Amadou Dawa Diallo, chef de file de la coalition gagnante a accepté sur demande du Président Macky Sall que le député sortant Aliou Demba Sow soit reconduit. Il a été investi sur la liste départementale.

Ce sera le troisième mandat parlementaire pour Aliou Dembourou Sow. Devant une centaine de militants et dans une ambiance décontractée, les militants de Benno Bokk Yaakaar de Ranérou ont tour à tour exprimé leur soutien au Président Macky Sall et fait part de leur engagement derrière Amadou Dawa Diallo. Tous ont promis à Macky Sall de s’investir pour l’offrir une victoire éclatante au soir du 31 juillet prochain. Pour se faire, ils ont décidé de s’unir pour travailler ensemble et donner encore le siège au député Aliou Dembourou Sow, candidat du département.

Macky Sall, qui a délégué cette mission à M. Diallo, président du Conseil départemental de Ranérou, souhaite une victoire avec la manière. Car, soutient-il, cela permettra de combler le gap dans d’autres localités où la coalition présidentielle n’arrivera pas à s’en sortir. Macky Sall a justifié le choix de Aliou Dembourou Sow, son compagnon des premières heures, du temps des vaches maigres. Il a, par la même occasion salué la grandeur d’esprit du responsable politique Amadou Dawa Diallo, secrétaire général du parti de la Réforme, allié de l’APR, d’avoir accepté de renoncer à sa candidature au profit du député sortant et pour l’intérêt exclusif de la coalition présidentielle.

Pour rappel, c’est la deuxième fois que le Président Macky Sall reçoit en audience les militants de Ranérou en moins de cinq ans. Suffisant pour Amadou Dawa Diallo de s’en féliciter pour exprimer sa gratitude au chef de l’État.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook