AUDIO : Mahammed Boun Abdallah Dionne invité du Grand Jury

L’émission Grand Jury de Radio Futurs Médias avait ce dimanche comme invité spécial le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Avec Mamoudou Ibra Kane, les sujets de ce Grand Jury spécial ont tourné autour du « - 25 mars anniversaire de l'élection du président Macky Sall : bilan à un de la fin de son mandat , - la jonction de l'opposition avec certaines forces sociales, - l’insécurité au Sénégal et pour la Diaspora – l’éducation et santé : grèves, - Économie : dette, emploi, agriculture, pétrole et gaz, sociétés étrangères et privé national, marchés publics, - la modifications du code électoral... ».

Dimanche 25 Mars 2018