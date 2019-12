AUDIO - Surprenante proposition de Kara: «Le Sénégal doit changer de nom et s'appeler Mbacké Bary» Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Décembre 2019 à 12:35 | | 0 commentaire(s)|

L’auteur du livre « Naxam Bamba Ndadj Na Fepp », Serigne Modou Kara Mbacké, a fait une proposition de taille au président de la République: Changer le nom et l’hymne du pays.



Après «une profonde introspection», le marabout pense qu’«il est temps pour qu’on change la constitution, l’hymne national et le nom du pays».



«On ne doit plus dire Sénégal pour parler du pays mais plutôt Mbacké Bary. Comme la Gambie, on doit avoir notre propre monnaie qui portera le nom de Bary. C’est une dénomination qui va plaire au prophète Mouhamed (Psl)», a notamment soutenu le «Général de Bamba» selon qui, «cette révolution est la meilleure pour le pays et ses habitants».



Serigne Modou Kara de jurer que «Si le Président Macky Sall accepte cette proposition, il en tirera profit et sa réussite est assurée à la tête du pays. Mais, si toutefois il en fait fi, il en tirera les conséquences. J’en suis sûr et certain. Ce n’est pas seulement du savoir mais de la croyance».

