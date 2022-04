AUDIT DE LA GOUVERNANCE DES STRUCTURES DE SANTÉ, SITUATION GLOBALE DES STRUCTURES DE SANTÉ, PLAN D’OPTIMISATION DE LA CARTE SANITAIRE…: Macky Sall engage la modernisation du système de santé du Sénégal Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Avril 2022 à 18:12 | | 0 commentaire(s)|



Lors du Conseil des ministres d’hier, le chef de l’Etat a abordé plusieurs points dont la modernisation du système de santé. Le président de la République a particulièrement demandé au ministre de la Santé de finaliser l’audit de la gouvernance des structures de santé mais également à lui faire parvenir un rapport exhaustif sur la situation globale des structures de santé du pays ou encore de finaliser un plan d’optimisation de la carte sanitaire et des offres de service de santé.



Alors que le système de santé sénégalais fait face à une vague de critiques, notamment depuis la mort tragique à Louga de Astou Sokhna, le président de la République veut changer la donne. Macky Sall a, en effet, décidé d’engager la modernisation du système de santé du Sénégal. Le chef de l’Etat l’a fait savoir hier en Conseil des ministres. Le président de la République indique un certain nombre de pistes pour arriver à cette modernisation du système de santé. Cela passera notamment par un audit de la gouvernance des structures de santé ; par un rapport sur la situation globale des structures de santé ou encore par l’établissement d’un plan d’optimisation de la carte sanitaire.

Abordant la question liée aux impératifs de modernisation du système de santé, le chef de l’Etat indique que la pandémie de Covid-19 a révélé la résilience de notre système sanitaire, mais également l’urgence d’accélérer les réformes en vue de la professionnalisation des personnels et de la transformation de la gestion des structures sanitaires.

«Le président de la République rappelle que, depuis 2012, des ressources budgétaires conséquentes et sans précédent, ont été mobilisées, pour notamment mettre à niveau le système sanitaire, réaliser des hôpitaux de dernière génération (Touba, Kaffrine, Kédougou et Sédhiou), aux standards internationaux ; relever le plateau médical des structures ; recruter à titre exceptionnel, sur la période 2020-2021, 500 médecins et 1000 professionnels de la santé et améliorer la situation de toutes les catégories d’agents de santé», a indiqué le président de la République, soulignant que ces investissements doivent être accompagnés d’un changement de paradigme qui se traduit par le respect du patient et la satisfaction des usagers.

Le président de la République demande, dès lors, au ministre de la Santé de finaliser l’audit de la gouvernance des structures de santé (en particulier la réforme hospitalière de 1998), en vue d’accélérer les réformes nécessaires à la mise en œuvre optimale du programme d’investissement (2020-2024), pour un système de santé résilient et performant. Aussi, le chef de l’Etat invite le ministre de la Santé et de l’Action sociale, à lui faire parvenir un rapport exhaustif sur la situation globale des structures de santé du pays et de finaliser, dans les meilleurs délais, un plan d’optimisation de la carte sanitaire et des offres de service de santé.

«Le président de la République insiste, particulièrement, sur l’impératif de renforcer les inspections des établissements de santé et d’assurer la qualité de la formation du personnel médical par un contrôle et une régulation des écoles de formations dédiées… Le chef de l’Etat demande, également, au ministre de la Santé et de l’Action sociale, d’engager, dès à présent, la généralisation des processus de certification qualité des hôpitaux et de mettre en application les manuels de procédures harmonisés pour les autres structures de santé (Centres de santé, Postes de santé)», liste le communiqué du Conseil.



Intensification des actions de la Safru et du Fonds pour l’Habitat social (Fhs) en vue de la réalisation des 100.000 logements









Par ailleurs, le président de la République a insisté sur le renforcement du rôle des chefs de villages et des délégués de quartiers dans l’administration des territoires ; le financement de la mise en œuvre optimale du programme zéro bidonville. A ce sujet, le chef de l’Etat demande au ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, de poursuivre avec l’ensemble des acteurs publics et privés impliqués, les avancées significatives notées avec l’intensification des actions de la Société d’Aménagement foncier et de le Restructuration urbaine (Safru) et du Fonds pour l’Habitat social (Fhs) en vue de la réalisation du programme des 100.000 logements.«Le chef de l’Etat demande également au ministre des Finances et du Budget, au ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, en liaison avec la Secrétaire d’Etat au Logement, d’intensifier le processus de facilitation du financement des programmes de logements en accord avec les institutions financières», rapporte encore le communiqué.



Sidy Djimby NDAO





Source : https://www.jotaay.net/AUDIT-DE-LA-GOUVERNANCE-DES...

