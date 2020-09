AVBE sort un nouveau tube pop Where I Go feat Sam H

AVBE présente son nouveau single "Where I Go", premier extrait de son premier EP Dawn à venir en octobre. Le titre est un morceau sur l’espoir et de la légèreté. Collaboration entre AVBE et Sam H (chanteur de Chicago), le morceau est une ode au présent et au bonheur : aller de l’avant et ne pas se soucie...

