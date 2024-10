Abass Fall porte plainte contre Adama Gaye, directrice de ‘Le Dakarois’, et trois complices Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2024 à 15:35 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Abass Fall/ Saliou Ndong Le coordonnateur du Pastef à Dakar et tête de liste de ce parti aux élections législatives, Abass Fall, a annoncé hier, jeudi, avoir déposé une plainte contre le journaliste Adama Gaye, Penda Thiam, Directrice de la Rédaction du quotidien « Le Dakarois », ainsi que trois autres personnes pour diffamation et association de malfaiteurs. En effet, Abass Fall est accusé dans le journal et sur les réseaux sociaux de corruption liée au contrat entre ASER et AEE POWER EPC Espagne. Selon ces accusations, il aurait reçu 5 milliards de FCFA de l'entreprise espagnole et aurait tenté de manipuler Jean Michel Sène pour écarter AEE POWER Sénégal. Le quotidien « Le Dakarois » est également critiqué pour avoir publié cette information en première page le 9 octobre 2024.



Source : Source : https://atlanticactu.com/abass-fall-porte-plainte-...

