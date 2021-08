Abba Kyari : qui est le super limier nigérian recherché aux États-Unis?

Abba Kyari a la réputation d'être un "super flic" au Nigeria. C'est un officier de police hautement décoré qui enquête sur de grosses affaires criminelles. Et il fréquente des hommes politiques et des célébrités. Mais la réputation de M. Kyari est remise en question depuis que les forces de l'ordre américaines ont indiqué qu'il était recherché pour des allégations de liens avec l'influenceur et fraudeur d'Instagram Ray Hushpuppi. Le policier nie tout acte répréhensible.



Pour les détracteurs de M. Kyari, ces allégations ne sont pas une surprise. Ils soulignent que l'homme de 46 ans - félicité par le président Muhammadu Buhari comme un héros - a fait face par le passé à des allégations de corruption et de violation des droits de l'homme au Nigeria. M. Kyari, qui occupe le poste de commissaire adjoint, rejette toutes les allégations comme étant fausses, et aucune mesure n'a jamais été prise à son encontre en rapport avec ces allégations.



Ken Henshaw, directeur de We The People, une organisation de défense des droits de l'homme, estime que M. Kyari a été récompensé par un système fondé sur le favoritisme qui, dans certains cas, punit même les personnes intègres. "Les accusations portées contre lui sont cohérentes avec celles qui ont été établies contre la police nigériane et ses hauts gradés dans le passé", déclare M. Henshaw. Mais la Commission de police du Nigeria a été contrainte de suspendre M. Kyari. (BBC)



Source : https://www.impact.sn/Abba-Kyari-qui-est-le-super-...