Abbé Jacques Seck : "Colette Senghor était ma maman"

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

Faisant partie de la délégation des prêtres à la messe d'enterrement de l'épouse de Léopold Sédar Senghor, l'abbé Jacques Seck a témoigné sur la personne de Colette Senghor. "Elle était ma maman. Car si j'ai été à l'école, c'est grâce à son mari. Je me rappelle cette première fois qu'elle m'a reçu au palais. Elle m'a montré une affection profonde et une grande considération.



Donc aujourd'hui, je perds une maman. Que son âme va en paix."

