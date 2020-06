Abdelmalek Droukdel d'Al Qaeda déclaré mort au Mali

Abdelmalek Droukdel, 50 ans a trouvé la mort dans une opération ce mercredi. Il était l’émir d’Al-Qaeda au Maghreb islamique (Aqmi), un des groupes armés qui envahissent aujourd’hui le Sahel. Abdelmalek Droukdel avait quasiment disparu de la scène médiatique jihadiste ces dernières années, les groupes islamistes sahéliens semblant agir en toute autonomie, loin de sa tutelle. Celui qui se terrait depuis plus de vingt ans dans le maquis de Kabylie selon la presse algérienne, a été tué au Mali, à 80 kilomètres de la ville de Tessalit, avec plusieurs de ses hommes. En plein désert du Sahara, près de la frontière de l’Algérie, rapporte le site liberation.fr.



L’un des jihadistes de son entourage s’est rendu et a été fait prisonnier, selon l’état-major français des armées. L’opération, qui a mobilisé plusieurs hélicoptères et des commandos au sol, a été menée avec le soutien de l’armée américaine pour le renseignement et la surveillance. L’identité de Droukdel a été rapidement confirmée par une série de tests, rapporte la même source. La ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé sa mort vendredi soir dans un tweet.