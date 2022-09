Abdou Ahad Ndiaye / Législatives: "A Louga? C'était un hold up électoral"! Rédigé par leral.net le Samedi 3 Septembre 2022 à 09:33 | | 0 commentaire(s)| Invité dans l'émission 12 Minutes Chrono, le responsable Pastef de la commune est revenu largement sur les dernières élections législatives. A l'en croire, il y a bel et bien eu un hold up électoral orchestré par la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils n'ont pas fait un recours puisque les résultats ont été confirmés lors de la conférence des leaders.



Accueil Envoyer à un ami Partager