Abdou Bakhoum: "Modou Lô a peur d'Ama Baldé, il a pris une avance qui fera bientôt 5 ans "

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Octobre 2022 à 07:15 | | 0 commentaire(s)|

Le manager d'Ama Baldé, Abdou Bakhoum, est catégorique: "Modou Lô a simplement peur de mon lutteur. Sinon, pourquoi a-t-il pris une avance qui fera bientôt 5 ans ? Des prétextes à n'en plus finir: blessures, voyages et tout y passe. Il sait bien que Ama est son champion", a-t-il balancé. Non sans piquer son futur adversaire, Gris Bordeaux. "Depuis qu'il a été intronisé Tigre de Fass, il n'a eu qu'une seule victoire. Encore que..."