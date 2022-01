Abdou Diallo : « Déçu d'avoir pris ce but... c'est pas le beau qui prime » Rédigé par leral.net le Lundi 31 Janvier 2022 à 00:55 | | 0 commentaire(s)|



Le discours semble être le même au sein de la tanière ; rester concentré et avancer sereinement dans cette CAN. En zone mixte, le défenseur international sénégalais, Abdou Diallo s'est prononcé sur le premier but encaissé par la défense sénégalaise dans ce championnat d'Afrique. « Déçu d'avoir pris ce but… c'est pas le beau qui prime », insistera t'il en parlant de la performance collective des Lions.

