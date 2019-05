Abdou K. Fofana : « heureux de voir que les gens anticipent sur le programme de désencombrement »

Le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’Hygiène publique s’est félicité de l’engouement des opérations de désencombrement à travers le pays. En visite de courtoisie à la famille Omarienne de Louga pour sensibiliser sur la question, Abdou Karim Fofana a indiqué qu’« il est heureux de voir que les gens anticipent sur le programme de désencombrement et de salubrité » à travers le pays, donnant notamment les cas de Louga et St Louis.