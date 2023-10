Abdou Karim Fofana sur la collecte de parrains à Dakar: « Le Sénégal mérite un candidat stable, mais pas un aventurier» En perspective de l’élection présidentielle de 2024, le Porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana, a présidé, hier dimanche la cérémonie de lancement des parrainages, aux Hlm Grand Yoff. En présence des leaders de la coalition Benno Bok Yakaar, le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises a appelé à l’unité pour le maintien de la paix et la stabilité.

«Dakar doit être à l’avant-garde du combat pour l’élection du premier ministre Amadou Bâ. La république du Sénégal doit être maintenue et pérennisée. Et cette république a été malmenée ces dernières années par des gens qui ne sont pas démocrates et qui ont voulu substituer la violence aux urnes », déclare-t-il.



«Nous dakarois, nous devons être conscients d’une chose. Depuis les présidents Senghor et Abdou Diouf, pour la première fois nous avons un président né à Dakar, grandi à Dakar. C’est la raison pour laquelle cette élection de 2024 est la nôtre. Nous devons être à l’avant-garde du combat. Nous devons nous mobiliser, nous devons nous battre pour élire le candidat de Dakar.



A cet effet, nous devons commencer le travail de collecte. Le parrainage est un outil formidable d’animation et de mobilisation. C’est la raison pour laquelle nous allons nous organiser sous le nom de “Dakarou ak Amadou Bâ”. Nous ferons le tour de toutes les communes, collecterons un nombre record de parrainages et le mettre à la disposition de notre candidat”, poursuit-t-il.



Il rappelle, à tous ceux qui veulent que Benno Bok Yakaar continue à maintenir flambeau, qu’il est temps d’entrer dans toutes les localités, parler à tous les sénégalais et leur dire qu’ils peuvent se retrouver pour maintenir notre république, maintenir la paix et la stabilité. «Donc la première étape est d’avoir un candidat sérieux qui n’est pas un aventurier. Le Sénégal mérite un candidat stable mais pas un aventurier. C’est la raison pour laquelle chaque semaine nous irons dans une commune de Dakar avec tous les ministres pour mobiliser les forces de Bby», conclu-t-il.







