Abdou Karim Fofana sur le marché Sandaga: « nous sommes d’accord avec les commerçants sur un site de recasement de 3000 hectares » Le dossier du recasement des commerçants du marché Sandaga est en passe d’être résolu. C’est en tout cas ce qu’a affirmé, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et l’Hygiène publique.

Invité de l’émission "Grand Jury" ce dimanche sur la RFM, Abdou Karim Fofana a assuré qu’un accord a été trouvé avec les commerçants.



« Nous sommes d’accords sur un site de recasement de plus de 3000 hectares derrière Gibraltar, vers l’ancien champ de courses », a-t-il confié.



Et de poursuivre, « d’ici la fin de l’année, nous démolirons et reconstruirons le marché. Le problème de Sandaga est très sérieux. Ce marché est impropre à l’occupation ».

