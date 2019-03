Abdou Karim Sall: "Je suis satisfait des réalisations du FDSUP"

Le directeur de l'ARTP s'est réjouit du bilan du FDSUP. Abdou Karim Sall qui a présenté ce matin les activités du fond, affirme avoir construit 200 lycées et collèges tous équipés d'une salle multimédia, une centaine de cases de touts petits. En plus des Espaces Numériques Ouverts (ENO) d'un montant de 4 milliards 800 milles fcfa, Abdou karim Sall a aussi fait savoir que grâce à ces fonds pas moins de 100 Daaras sont construits et équipés également.