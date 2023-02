Abdou Karim Sall nommé DG de l’ARTP Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Février 2023 à 21:07 | | 0 commentaire(s)|

Abdou Karim Sall revient à la tête de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) comme Directeur Général. Il avait occupé la fonction de 2018 à 2021 avant d'être nommé ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Abdou Karim Sall est ingénieur en télécommunications. M. Sall a été cadre à la Sonatel, membre du Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT) et membre du collège de l'ARTP. M. Sall qui remplace M. Abdoul Ly maitrise les enjeux du secteur des Télécommunications. O.B



Source : https://lesoleil.sn/abdou-karim-sall-nomme-dg-de-l...

