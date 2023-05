Abdou Karim Sall soutient la jeunesse catholique

Le maire de la commune de Mbao, Abdou Karim Sall, a manifesté son soutien à la jeunesse catholique, en vue du pèlerinage marial à Popenguine. Accompagné des conseils municipaux, il s’est rendu à l’église Sainte Martiale de Mbao, pour remettre un don symbolique de 2 millions de francs Cfa aux marcheurs, ainsi que 500 000 francs Cfa au comité d’organisation. De plus, il a fourni 6 000 bouteilles d’eau, 250 t-shirts et casquettes, ainsi que deux pick-up pour les déplacements.



D'aprés "Rewmi", son objectif était d’assurer que les fidèles catholiques de Mbao puissent participer dans de bonnes conditions à la marche mariale à Popenguine. Abdou Karim Sall a exprimé sa volonté d’apporter un soutien supplémentaire cette année, répondant ainsi aux attentes de la communauté catholique de Mbao. Il a annoncé qu’il doublerait le montant de la contribution des marcheurs, passant de 1 million à 2 millions de francs Cfa. Il a également promis de fournir deux pick-up pour les déplacements et de transporter les 6 000 bouteilles d’eau mises à disposition. Le maire a salué le dynamisme de la jeunesse catholique et exprimé sa satisfaction envers leur engagement. Il a également annoncé qu’il se joindra aux marcheurs, pour les dix premiers kilomètres le 28 mai.