Abdou Karim Sall « va évaluer le prix des 2 gazelles mortes et restituer le reste »

XALIMANEWS- Du nouveau dans l'affaire des gazelles Oryx qui éclabousse le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall. Le député, par ailleurs président des éleveurs du Sénégal, Aliou Dembourou Sow a révélé ce lundi, qu'il a obtenu l'assurance du chef de l'Etat que « les gazelles transférées par le ministre vers sa réserve privée seront restituées au parc. Selon Igfm, il a également affirmé que les deux gazelles mortes durant leur convoyage, seront évaluées et remboursées par le ministre »



