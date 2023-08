Abdou Khadre Sakho libéré, l’affaire classée sans suite

Le journaliste du site d’information Abdou Khadre Sakho hume l’air de la liberté. Il est sorti de prison hier. Le Synpics a démontré tout son satisfécit à l’endroit des confrères pour leur mobilisation.



Abdou Khadre Sakho et son rédacteur en chef Mangoné Ka, tous deux du site d’information Senego sont libres et l’affaire classée sans suite. Le procureur de la République a ordonné la libération d’Abdou Khadre Sakho, confie Me Moussa Sarr. Le journaliste avait pourtant fait l’objet d’un retour de parquet, aujourd’hui. Mais le parquet a demandé sa libération. En effet, les journalistes s’étaient mobilisés dont le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (Synpics), la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs), renseigne Rewmi.



D’ailleurs, le Président l’Association des professionnels de la Presse en Ligne (Anpels) s’était dit « inquiet sur la garde à vue du journaliste de Senego, Abdou Khadre Sakho. » Seydi Gassama avait aussi dénoncé l’arrestation du journaliste Abdou Khadre Sakho, qui selon lui n’avait fait que reprendre des propos émis dans un autre média. L’on se rappelle que Mangoné Ka auditionné lundi n’avait pas été retenu dans les liens de la prévention pour nécessité de l’enquête, contrairement à Abdou Khadre Sakho placé en garde-à-vue avant d’être déféré hier mercredi au- près du parquet de Dakar.



Selon un communiqué, le jeune repor- ter auteur d’un article reprenant les propos de Ibrahima Sall de ASRED, et poursuivi à titre principal pour diffusion de fausses nouvelles, ne fera pas face au procureur ni au magistrat instructeur. Saisi mardi par les responsables du syndicat au sein de cette entreprise le Bureau exécutif national (BEN) du Synpics « Syndicat Professionnels Information Communication Sénégal » a de suite demandé sa libération d’autant que l’auteur des propos en question ne faisait l’objet d’aucune poursuite et que le journaliste avait exploité une interview

diffusée sur un autre support.



Toutefois, le Synpics se réjouit de cette « fin heureuse et souhaite souligner l’implication agissante de la Convention des Jeunes Re- porters du Sénégal pour la gestion de ce cas. » Le Synpics salue par ailleurs la solidarité agissante notée au sein de la CAP dont des membres ont également porté le combat de façon très dynamique.